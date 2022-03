Tilsa Lozano se casará en unos meses con Jackson Mora y esta decisión la tomó porque considera que el peleador es el hombre de su vida, un caballero que la quiere, le suma, le brinda tranquilidad, paz, se preocupa por ella, sus hijos y familia. Aunque prefiere no revelar la fecha de su boda, adelantó que la celebración de su enlace será a ritmo de cumbia, salsa y música criolla.

Tilsa, ya estás apunto de casarte...

Sí, en eso estamos, en todos los preparativos.

¿Nerviosa?

Estresada, porque uno dice ‘me voy a casar, qué lindo’, pero cuando empiezas a hacer todos los trámites descubres que te falta una cosa, te falta la otra. Por ejemplo, la casa en la que quería casarme, en la playa, está ocupada, o sea, tengo la fecha para casarme, pero no el local.

¿Ya no será en la playa?

No, ya no, estamos viendo otra alternativa. No diré la fecha, pero sí me caso este año.

¿La lista de invitados es larga?

Sí, más o menos unas 150 personas, es que solamente de mi familia son como 70 personas y hay gente que vendrá de México, Argentina, Madrid para acompañarnos.

¿Jackson está ‘muñequeado’?

Está tranquilo, relajado. Me dice tú ve todo, él se va a ocupar de su terno, porque quiere lucir como ‘muñequito de torta’ (ríe), el resto, la decoración y detalles, los veo yo.

¿Es la boda que imaginaste?

En realidad, siempre tuve la idea de casarme, pero no era casarme por casarme. A mis casi 40 años, ahora que tengo a mis hijos, mi negocio, casa, trabajo, tengo todo, no necesito nada más que el amor de otra persona y por eso tomé la decisión para completar el círculo. Por fin encontré en él a la persona que me quiere, da soporte, paz...

¿Jackson se ha casado antes?

Sí, y tiene un hijo de 17 años.

¿O sea es reincidente?

Sí, pero ser reincidente no es malo. Claro que no es lo mismo casarte a los 20 que casarte a los 30 o 40 porque no eres la misma persona. La Tilsa de hace 20 años no es la misma que ves hoy y eso nos pasa a todos. Más bien, si sigues siendo la misma persona, pucha, qué mal estás si no aprendiste nada, no cambiaste, no evolucionaste.

¿Quieren tener más hijos?

Lo hemos conversado, pero ahorita estamos enfocados en casarnos, en comprar una casa para vivir juntos, estamos mentalizados en otras cosas. Él está fortaleciendo sus empresas, yo viendo unas cosas de la ‘tele’, estamos enfocados en disfrutar este momento y si algo tengo que rescatar es que no hemos quemado etapas en nuestra relación.

Claro, no han convivido...

No. Obviamente mis hijos tienen una buena relación con él, pero creo que cuando tienes hijos, sin juzgar a las demás, tienes que ir con más calma. Claro, nada te garantiza que vaya a ser perfecto, pero manejé mis tiempos y él, gracias a Dios, los respetó.

Ustedes ya tienen 2 años...

Vamos a cumplir 2 años y cinco meses, parece que fue ayer cuando empezamos.

¿Hubo temor cuando empezaron su relación?

Siempre hay un poco de temor cuando inicias una relación, sobre todo para mí, porque antes de tener hijos en las pocas relaciones que tuve, era yo sola, pero cuando ya tienes la presión de otras vidas, que eres ejemplo para esas criaturas porque los niños no aprenden con palabras sino con acciones; hay toda una responsabilidad, por eso primero fuimos amigos, pasó el tiempo y ahora mis hijos ya saben que es mi novio.

¿Vas a querer que te digan la señora Mora?

No, Tilsa nomás. Respeto cuando dicen la señora de o se cambian el apellido, pero a mí me parece una ridiculez. Soy yo hasta el día que me muera, en mi tumba va a decir Tilsa Lozano.

CUMBIA, SALSA Y MÚSICA CRIOLLA EN BODA

¿Jackson no es celoso?

No, porque este es un personaje, pues yo vivo en mi pueblo, en Punta Hermosa, y mi vida son mis hijos, mi casa, mi familia, mi trabajo, y no hay mucho más allá. Ustedes (la prensa) saben cuántos ampays me han hecho en mi vida.

Hace poco te grabaron en una discoteca bailándole a Jackson...

Estaba con mi marido y a mi marido le puedo bailar como yo quiera, por qué criticarme.

¿Crees que te cuestionan porque te ven feliz?

Creo que cierto tipo de prensa de espectáculos nunca va a decir ‘mira, qué bien que le va, está bonita, está enamorada, se va a casar’, porque eso no le funciona. Te van a decir ‘está feliz, pero está gorda, pero, pero’... así que mejor dejarlo ahí.

¿Tu vestido ya te lo diseñaron?

Todavía no tengo a la diseñadora, pero sí el modelo, en realidad serán dos vestidos y los saqué de esta aplicación Pinterest, así como la decoración que tendrá el local. Todo lo tengo armadito por carpetas.

¿Habrá cumbia, salsa, orquesta?

Claro, su cumbia, salsa, música criolla, orquesta y trago hasta que ya no puedan beber (ríe).

¿Tus niños van a participar en la boda?

Sí, mi hijita va a ser mi damita.

¿Jackson es el amor de tu vida?

Es lo que esperaba. Si hemos decidido compartir esto es porque lo deseamos y queremos que sea para toda la vida. Sé que no existen las personas perfectas, yo parezco, pero no lo soy y regreso a lo que te dije al inicio. Si a esta edad decides compartir tu vida con alguien es porque tienes la seguridad y la certeza de que esa persona te suma, te da tranquilidad, paz, amor. Claramente él es el amor de mi vida, el hombre de mi vida y por eso quiero compartir mis días hasta que lleguemos a viejitos, sin desmerecer al padre de mis hijos, quien es una persona importantísima en mi vida y con quien tengo una gran relación.

¿Bailarán algún tema especial?

Me ha dicho que me está preparando un show, porque baila muy bonito la salsa.

¿Tenía su ‘escondido’ Jackson?

Sí, porque baila la salsa muy bien, él es bien caballero, preocupado conmigo, con mis hijos, con mi familia. El amor no son caricias, no son besos, el amor es preocupación y atención, estar pendiente de la persona y eso lo valoro muchísimo porque así es Jackson.