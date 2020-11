Tilsa Lozano aclaró que su relación amorosa con Jackson Mora marcha ‘viento en popa’ y negó que se haya distanciado del peleador, a raíz que fue captado cenando con una señorita en un conocido restaurante. También habló de Magaly Medina y dijo que no tenía ningún problema en estar cara a cara con ella siempre y cuando le paguen una buena suma de dinero.

“Nunca nos peleamos, se inventaron muchísimas cosas. Desde que empecé mi relación con Jackson nunca he dado muchos detalles más allá de lo que ven en mis redes sociales. Yo sabía todo, dónde y con quién estaba (cenando). Confío en él y puede conversar con quien quiera. Hay confianza entre nosotros y eso es lo que realmente importa en una relación. No tengo nada que perdonar, somos felices y es lo importante”, precisó Lozano en entrevista con el programa ‘Salsa con Tomate’, de Radiomar.

A su vez, desmintió que Jackson le haya entregado el anillo de compromiso en su reciente cumpleaños, además, negó que tengan planes de encargar un bebé.

Tilsa Lozano afirma que se encuentra mejor que nunca con Jackson Mora

“No necesito de un matrimonio para ser completamente feliz. ¿Si hay planes de tener hijos? Yo tengo los míos y él también. La verdad, me da un poco de flojera el tema de la maternidad”, comentó Tilsa, quien elogió las cualidades de su pareja.

“Me gustan los hombres feos. Me encanta cómo me trata, me entiende, dice que soy una loca y ha aprendido a llevarme. Es bueno, me escucha, está pendiente de mí, sentirse amada es muy importante”, acotó.

IRÍA A MAGALY TV

Finalmente, aseguró que no tendría problema de ir al programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV, la firme’, siempre y cuando le paguen una buena suma de dinero.

“Alguna vez nos quisieron juntar, pero no pasó. Hoy en día no tengo nada en contra de nadie, pero cuanto menos me caiga (Medina) los ceros van creciendo. Si ella quiere conversar conmigo respetando mi punto de vista, no me peleo con nadie”, refirió.

