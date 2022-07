Tilsa Lozano no se quedó atrás con su comentario sobre la disputa legal entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba que afecta mayormente a su pequeña hija. La modelo dejó en claro que ella sí lleva una buena relación con el padre de sus pequeños y se animó a dar algunos consejos.

Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, la ‘excolita’ confesó que ella y Miguel Hidalgo han fumado la pipa de la paz por el bienestar de sus pequeños. Precisó que todo ha sido parte de un proceso.

“Yo con Miguel tengo una relación maravillosa, ahora que he pasado toda esta situación difícil, él ha estado presente también, se ha quedado con los bebes, me ha llamado, le ha escrito a toda mi familia, yo creo que al final eso es lo bonto, poder terminar como amigos, es un proceso. De verdad que siento que hoy por hoy, él confía en mí y yo confío en él, lo conoce a Jackson, sabe cuánto quiere a sus hijos ”, dijo.

TILSA LOZANO ACONSEJA A MELISSA Y RODRIGO

En ese sentido, Tilsa Lozano se animó a dar unos consejos a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes se encuentran enfrentados en medio de denuncias por un supuesto daño a su pequeña hija.

“ Ver todas estas cosas que están pasando me parece atroz. La clave es pensar en tus hijos, no pensar en ti, esa es la clave , no pensar como mujer ni hombre, sino como madre y padre. Al final van a haber cosas que no nos van a gustar, pero si pensamos en nuestros hijos, vamos a poder llegar a un acuerdo”, puntualizó.