Tilsa Lozano y la transparencia de vestido que dejó al descubierto su ropa interior | VIDEO | FOTOS

Tilsa Lozano sí que sabe cómo elevar la temperatura, poniendo a prueba los límites de la TV. Puede que la conductora haya terminado con sus días como Vengadora, pero eso no la detiene de sorprender a sus seguidores.

Tilsa Lozano es la conductora de 'En Exclusiva', programa de farándula de Panamericana Televisión. Este lunes 1 de julio, la empresaria optó por lucir un vestido largo que, según sus propias declaraciones, el productor del espacio criticó por ser de noche.

Sin embargo, Tilsa Lozano reveló más de la cuenta. Cuando la conductora se puso de costado reveló una gran transparencia que iba por los laterales, dejando ver su ropa interior.

"¿Cómo que me desabrigue? He venido con una transparencia. Mira, mira (se pone de costado) Basta, basta, basta. Estamos en un horario familiar por favor. ¿De perfil? Primero mi productor me critica: 'Has venido con un vestido de noche' y ahora quiere que conduzca de perfil?", declaró entre risas Tilsa Lozano.

La exVengadora contó que se encuentra con gripe y por eso decidió usar un vestido más largo. Hace unos días, Tilsa Lozano tuvo que ausentarse de su trabajo pues su hijo menor estuvo mal de salud durante la madrugada.