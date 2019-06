Tilsa Lozano sobre Yahaira Plasencia: "Como persona no la conozco, pero hablando del espectáculo, me cae quáker"

Tilsa Lozano reconoció que Yahaira Plasencia le cae ‘quáker’ y que a la salsera le favorece mediática y económicamente que se especule que ha vuelto con Jefferson Farfán y que le regaló un lujoso departamento en El Golf de Los Incas.



“Siento que a Yahaira Plasencia le suma y muchísimo estar con Jefferson Farfán, y en todo sentido, pero a él volver con ella (Plasencia), no, para nada. Si él la quisiera perdonar, si la ama y le gusta, es su vida. Tiene la libertad de hacer lo que quiera, si sigue enamorado, para adelante, pero no creo que le sume regresar”, precisó Tilsa Lozano.



Asimismo, la conductora de ‘En exclusiva’ indicó que sí cree que Jefferson Farfán ha retomado su relación con la salsera.



“Si me preguntan por las especulaciones, también diría y creería que han regresado. No me sorprendería (si han vuelto), porque creo que en su momento, él sí se moría por ella”, agregó.



Pero Yahaira niega que (Jefferson) le ha comprado un departamento.

Ella es la negadora de la salsa. Como persona no la conozco, pero hablando del espectáculo, me cae quáker.



¿Consideras que Yahaira es la más beneficiada en este caso?

Sí. Mediática y económicamente.



De otro lado, ¿Volverás a sentarte en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’?

No me voy a sentar por el momento. No tengo nada que contar, pensándolo bien, sí tengo que contar, pero no tengo ganas ahorita.



Se te sigue vinculando con el italiano Lorenzo Dinia...

Ya aclaré que solo es mi amigo, nos escribimos, es mi ‘pata’, imagino que cuando viaje nos volveremos a ver, pero estoy soltera.