Este jueves 19 de enero se viene desarrollando la Toma de Lima, una multitudinaria marcha que reúne a manifestantes, especialmente de la zona Sur, Cusco y Puno, que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a nuevas elecciones generales, la instalación de una Asamblea Constituyentes, entre otras medidas.

Los manifestantes ya se congregan en puntos estratégicos como el Centro Histórico, Parque Kennedy, plaza Dos de Mayo, campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros. Cabe indicar que más de 10 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú vienen resguardando la capital peruana para evitar desmanes e incidentes violentos.

En medio de la complicada situación que vive nuestro país, diversos personajes de la farándula local han hecho un llamado a la paz.

El actor Jason Day recurrió a su cuenta oficial de Twitter para apuntar que corresponde apoyar con “respeto y solidaridad” a nuestro compatriotas que vinieron desde lejos a alzar su voz.

“A los limeños nos toca acompañar, con respeto y en solidaridad, a quienes vinieron de muy lejos a hacer escuchar sus legítimas voces de protesta. Tenían que venir en representación de sus comunidades porque allá no se les escucha, les meten bala”, escribió.

Mónica Sánchez tampoco fue indiferente, y en su cuenta oficial de Twitter escribió: “Mi solidaridad y respeto a los compatriotas que se trasladan a Lima en legítima demanda de ser escuchados. Así como mi deseo de que la autoridad se ejerza con un mínimo de empatía y sensibilidad, para lidiar con esta profunda crisis que nos toca vivir. #NoMasMuertes”.

Michael Finseth, el recordado actor de “Mil Oficios”, publicó un video en Twitter en el que resalta que todos los peruanos tienen derecho a salir a protestar; sin embargo, se mostró en contra de los actos vandálicos.

“Lo que no está avalado por la Constitución son los actos vandálicos, los actos delincuenciales, quemar propiedad pública y privada, coaccionar a personas a hacer lo que quieren, obligarlos a cerrar carreteras y calles, atacar a la policia. Eso no lo avala nadie. Si ustedes deciden venir a hacer una manifestación, bienvenidos sean. Pero debemos mantenernos en paz, hazlo de manera correcta para que tu voz sea escuchada. Si cometes actos delincuenciales, hay penas y después no te pongas a llorar. Respeta”, resaltó.

“Bienvenidos hermanos … reclamen su derecho a ser escuchados pacíficamente”, escribió por su parte el cantante Tommy Portugal.

Christopher Gianotti también se pronunció en su cuenta de Twitter. “Es importante que nuestros hermanos se sientan acompañados por la policía y también es importante que ellos denuncian a los violentistas, vagos que seguro se meterán para hacer desmanes”, señaló el responsable de “Preguntas que arden”.

Por otro lado, Rebeca Escribens, Karla Tarazona y Melissa Paredes usaron sus espacios en TV para pronunciarse respecto a la coyuntura nacional.

“Quiero dejar bien en claro que quien les habla no está ajena a la realidad de este país, vive lamentándose de todo lo que viene sucediendo y de la inestabilidad en la que vivimos. Desde este lugar, les llevo un poco de alegría, pero también para pedir que esto se tranquilice y llegar a buenos acuerdos en paz”, expresó la conductora en “América Espectáculos”.

“Merecen ser escuchados y alzar su voz de protesta, eso es totalmente válido, pero debe ser a través de la paz. Vienen a Lima porque cuando están en provincia no son escuchados, es lamentable pero cierto. Los entendemos perfectamente, pero no queremos más sufrimiento ni más muertes”, expresó Melissa Paredes en “Préndete”.

“Es nuestro derecho salir a las calles y reclamar cuando algo no nos parece justo. Pero ya no es un derecho delinquir o atentar contra otras personas. Muchos de ellos viven del día a día. Que todo se haga de forma pacífica”, puntualizó Tarazona.

