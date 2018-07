Vanessa López y Tomate Barraza oficializaron su separación definitiva. La pareja decidió no volver a intentarlo después de protagonizar un sinfín de rupturas y reconciliaciones públicamente.

Tomate Barraza fue el primero en asegurar que no retomaría su romance con Vanessa López y se consideraba como un hombre 'divorciado'. "Cada uno tomó su camino y nada más. Ahorita solo estoy dedicado a mi trabajo", indicó a otro medio.

Después, fue Vanessa López quien dio más detalles de su separación. Según la exesposa de Tomate Barraza, el cantante le había sido infiel muchas veces como para olvidar. "La relación estaba desgastada y ya no le tenía confianza, fueron casi tres infidelidades en menos de dos años de casados"

Después, fue Tomate Barraza quien decidió minimizar los comentarios de su expareja y también ignoró las supuestas indirectas que Vanessa López le habría enviado vía redes sociales.

"No he visto lo que publica. Para mí, lo mejor es vivir con tranquilidad. Vivo sin rencor, salgo a la calle con mucha tranquilidad y la gente me muestra su cariño", indicó Tomate Barraza.

Tras estas declaraciones, el cantante y exconductor de TV decidió continuar su camino y hacer caso omiso a todos aquellos que se dedican a criticarlo. Por eso, a Tomate Barraza no se le ocurrió mejor forma de celebrar su estado civil que denudándose completamente.

"Cuando la naturaleza se impone...fluyen los caprichos de mi cuerpo!!!!!!!", escribió en su cuenta Instagram Tomate Barraza. Rápidamente, el cantante recibió un sinfín de críticas por su decisión de desnudarse y mostrarse expuesto a sus seguidores.

