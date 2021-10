La cantante María Grazia Polanco indicó que está cansada de que Vanessa López siga afirmando que ‘Tomate’ Barraza le fue infiel con ella, tanto así que advirtió con demandarla.

“A mí que no me meta en sus problemas, ya estoy cansada de decir que jamás tuve algo con él (Barraza) y no sé por qué me sigue mencionando en su lista de infidelidades”, dijo Polanco.

¿Piensas tomar alguna acción legal en contra de Vanessa?

Que deje de hablar de mí porque si sigue manchando mi nombre... por supuesto que la voy a demandar. Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente y entablaré una querella porque estoy harta del tema.

Tomate Carraza y Vanessa Lopez se enfrentan (Video: ATV)

LE CANTÓ SUS ‘VERDADES’

SE DIJERON DE TODO. En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina mostró imágenes de la acalorada discusión que protagonizaron ‘Tomate’ Barraza y su exesposa Vanessa López en los pastillos de ATV.

Pero no todo quedó ahí, pues López mencionó a algunas de las mujeres con las que el locutor de radio le habría sido infiel durante su matrimonio.

“Le perdonaba y después que seguía, María Grazia, Shirley, Romina, la de Estados Unidos”, comentó.