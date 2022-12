No soporta la calumnia. Magaly Medina mostró un informe en donde se ve a ‘Tomate’ Barraza, enojado y al borde de las lágrimas, en puertas de la DIRINCRI para entablar una denuncia por la falsa filtración de un video íntimo de su hija, Gaela Barraza.

En los últimos días, se viralizaron imágenes y videos trucados de la menor de edad en distintas aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp. Incluso, Barraza indicó que el video llegó a sus manos a través de un conocido.

Ofuscado por la situación, ‘Tomate’ Barraza amenazó a quienes están perjudicando la imagen de la hija que tiene con Danuzka Zapata: “Conmigo métanse, pero no con mi hija. No me importa irme preso ah, O eliminas la cochinada que has hecho o te juro por mis hijas que te voy a sacar la conch…”

Por último, lamentó que las fotos y videos trucados ya habrían sido viralizadas en redes sociales, lo cual afecta el bienestar de la participante del ‘Miss Teen Perú’: “Desgraciadamente, las fotos y videos están viralizados y me da tanta pena que las personas compartan estas imágenes”.

‘Tomate’ Barraza niega supuesto video íntimo de su hija de 14 años. Video: ATV

