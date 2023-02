El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza señaló que fue a conocer al hijo recién nacido de su primo José María Barraza porque es un ‘Barraza’ y nunca lo va a desamparar. Además, señala que solo tiene dos hijas y se encuentra chocho con su sobrino.

Recordemos que Andrea Muñoz, expareja del hijo del ‘Chato’ Barraza, dio a luz el último martes a un niño; luego de denunciar de que el cantante salsero la había abandonado y no tenía los recursos necesarios para poder hacerse cargo de su criatura.

“Fui a conocerlo junto a mi madre, yo no tengo la dicha de tener un hijo hombre pues Dios solo me ha regalado dos hijas... y bueno, lo que ella necesite (Andrea Muñoz) o lo que necesite mi sobrino, pues estoy presto a ayudarlos” , comentó Tomate Barraza.

Luego, añadió que se sumó junto a su madre en la campaña que realizó Magaly Medina para apoyarla, junto a muchas otras personas que desinteresadamente colaboraron.

“Muchas personas la están ayudando, la campaña de Magaly ha sido muy chévere. Le he dado la bienvenida a la familia, soy su tío y lo cuidaré” , comentó el cantante de ‘Los Barraza’.

AYUDÓ A ANDREA MUÑOZ

Hace unos días, el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza confirmó la versión dada por Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, en el programa de Magaly Medina, al comentar que la apoyó para que pueda hacerse un chequeo médico con un ginecólogo. Sin embargo, aclaró que su primo asumió la totalidad de los gastos.

“Sí (es cierto), eso pasó un día que ella se acercó a hablar con él (José María) y yo la derivé con una persona que la llevó al ginecólogo y le realizaron unos exámenes. Pero ojo, esa ayuda fue pagada después por mi primo. Nosotros la llevamos pero él después asumió esos gastos, en ese momento le dimos la mano”, señaló ‘Tomate’ Barraza.

En otro momento, aclaró que no separó a su primo José María por estos problemas, como lo señaló Andrea en el programa de Magaly Medina.

“No salió del grupo por problemas personales, pues él ya tenía pensado hacer su carrera como solista desde el año pasado y ella (Andrea) también lo sabía, pues creo que trabajó con él en algo de eso”, agregó.

Asimismo, detalla que no conoce lo que suceda en la vida personal de mi primero, pues no intiman mucho.

“De un tiempo a esta parte las personas crecen, pero básicamente no intimo mucho con mi familia. Por eso, no sé del tema, es su vida, mi primo es una persona grande, sinceramente, no me ha comentado al respecto”, acotó Tomate Barraza.

