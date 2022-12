Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López celebraron el cumpleaños número 3 de su hija. El locutor radial y cantante compartió fotografías del onomástico de su pequeña, donde la gran ausente fue su expareja sentimental.

“ ¡Felices 3 años, mi amor! Hoy nos divertimos junto a la familia y a tus amiguitos . Todo el día jugamos y la pasamos bien. Desde que naciste, todos los días son alegría, pero hoy es más especial, porque ya son tres años a tu lado, mi pequeña Emiliana. Tenerte es maravilloso. Tú y tu hermana son lo más preciado que tengo”, expresó ‘Tomate’.

El mensaje del locutor radial estuvo acompañado de instantáneas, donde se pudo ver que a la celebración asistió Gaela, la hija mayor de Barraza, y su madre Martha Chervellini. Mientras que la temática de la fiesta fue del dibujo “Paw Patrol”.

Por su parte, Vanessa López organizó otra reunión íntima, donde solo ella y su hija posaron paras las fotos del recuerdo.

“ No puedo creer que ya tengas 3 añitos. Aún te siento como mi bebé. Emiliana me encanta ser tu mamá y me encanta amarte. Mamá te adora hasta el fin del mundo. ¡Feliz cumpleaños mi princesa!”, escribió la influencer como descripción de sus instantáneas.

La temática de esta reunión fue de la princesa Jasmín de Disney. La pequeña Emiliana usó un vestido y una corona como parte de esta íntima celebración junto a su madre.

Tomate Barraza preocupado por salud de su padre

El cantante ‘Tomate’ Barraza contó que vivió momentos de angustia, pues su padre, el poeta Carlos Barraza, hermano mayor de ‘Miguelito’ Barraza y Cecilia Barraza fue internado en una clínica debido a una descompensación.

“Mi padre tuvo una descompensación porque se le subió la presión y nos asustamos muchísimo, ahora se encuentra internado en una clínica. Así que todo estamos preocupados por su salud y pronta recuperación”, enfatizó el cantante.

Luego, añadió, que su padre es una persona fuerte y pide a Dios para que salga bien de la clínica, y pueda llevar una recuperación en su hogar.

VIDEO RECOMENDADO

TROME |El baile de Yahaira Plasencia

TE PUEDE INTERESAR