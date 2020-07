Al igual que decenas de sus compañeros de escena, el cumbiambero Tommy Portugal expresó su malestar por la falta de apoyo del gobierno para los artistas durante la cuarentena focalizada decretada para mitigar la devastación del coronavirus en el Perú.

“Tengo un trabajo honesto que ya no existe. Ahora me siento a un lado del camino para ver cómo otros son rescatados por la economía, pero no para esta vocación marginada de toda administración y gobierno... hoy no hay bote salvavidas en este barco”, comentó en sus redes sociales.

Luego, detalló que miles de sus colegas sufren por no tener ingresos. “Uno se las rebusca para tener con qué mantenerse, pero hay miles de colegas que la están pasando muy mal, entre ellos muchos amigos”, agregó.