LA APOYABA. Pese al distanciamiento que siempre ha existido entre Tommy Portugal y su hija no reconocida Mafer Véliz, la cumbiambera y expareja el cantante Estrella Torres llevaba una buena relación con la jovencita. Tanto así que le dedicaba tiernos mensajes en redes sociales.

Tres semanas antes, María Fernanda compartió una publicación en su Instagram donde se luce como participante del reality de ‘La Voz’ aclarando que todo es fruto de su esfuerzo, pues no ha tenido vara por ser hija de Tommy.

“ Para la gente que cree que tengo vara, yo solita hago mis castings, mis filas, y mis cosas , si tuviera “vara” hubieran volteado. Seguimos con más y otra vez, gracias por su apoyo siempre”, escribió.

Ante esto, Estrella Torres no se quedó atrás y le contestó llenándola de admiración y asegurando que tendrá éxito por cada logro.

“ Me encantó. Lo máximo, Mafer, así se me cerraron muchas puertas... eso quiere decir una cosa... y vas a ser grande ”, dijo la cumbiambera, por lo que la jovencita le respondió con corazones.

Estrella Torres y el mensaje a la hija de Tommy Portugal.

TOMMY PORTUGAL SERÁ PAPÁ POR SEGUNDA VEZ

María Fernanda Velíz, la hija no reconocida de Tommy Portugal, se enteró en pleno programa de Magaly Medina que el cumbiambero será padre otra vez con su actual pareja. La joven se mostró sorprendida y triste porque no sabía nada.

“ Otra cosa que me pudiste haber contado, pero parece que no estoy en tus planes ” , comentó la cantante con un semblante decaído.

Ante ello, Tommy Portugal se excusó diciendo que ella no le respondió sus mensajes de WhastApp. “Yo me he enterado hace una semana y no me respondiste”, dijo.