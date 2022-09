Tommy Portugal, quien recientemente le pidió matrimonio a su novia y protagonizó una polémica por el reconocimiento legal de su hija Mafer, estará este sábado en la pista de La Gran Estrella, para compartir escenario con los concursantes y con otras figuras del espectáculo como Janet Barboza, Brunella Horna, Facundo González y “La Pánfila”.

Tommy, este sábado te veremos en “La gran estrella”, ¿cómo te sientes de volver a pisar la pista?

Siempre hay un poquito de nervios porque, de todas maneras, es una competencia, y aunque yo he venido a apoyar, siempre hay una responsabilidad. Estoy contento por regresar a la pista de Gisela (Valcárcel), vamos a hacer algo bonito para que el público y el jurado lo disfruten.

Acabas de llegar de Europa…

Sí, después de una gira de 15 días, estoy contento porque la gente peruana nos ha recibido con mucho cariño por allá.

¿Cómo va tu relación con tu hija Mafer?

Hasta el momento, después de lo que pasó, sinceramente, no hemos hablado, y hay cosas que tenemos que solucionar, se han dicho varias cosas que no son ciertas, que me han perjudicado como persona, han perjudicado mi carrera, mi imagen. Estoy seguro de que el tiempo va a poner todo en su lugar, estoy esperando que las cosas se calmen y se solucionen.

¿Y cómo va el corazón?

Muy bien, acabo de pedirle la mano a mi novia, estoy en una gran etapa de mi vida.

Por otro lado, Estrella Torres se casa, ¿vas a ir a la boda?

No creo que me inviten (risas), pero yo le deseo lo mejor siempre, es una gran persona, ella se merece todo lo mejor. Estoy contento con todo lo que está viviendo, hemos terminado como grandes amigos y ambos nos deseamos lo mejor siempre.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo pasa roche EN VIVO cuando orquesta anuncia que cantará en Magaly: “Mándale saludos”

Andrea San Martín dice que terminó con Sebastián por cosas de la vida: “Era el quinceavo intento”

Janet Barboza encara a Nicole Akari por rajar de vestido de Ethel: “¿Hablas así porque no te invitaron?