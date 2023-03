José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido en Perú y en el extranjero como Tongo , falleció el pasado viernes 10 de marzo a los 65 años de edad, luego de una larga y dolorosa batalla contra la insuficiencia renal y otras complicaciones que padecía producto de su diabetes.

El cantante fue el creador de temas que se volvieron todo un hit como ‘La pituca’, ‘Chop suey’, ‘Sufre peruano, sufre’, ‘Numb’, entre otras, y gracias a ellas es que r ecibía una cuantiosa suma de dinero por concepto de regalías. En esta nota te contamos más detalles.

José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido popularmente como "Tongo", falleció este 10 de marzo mientras era trasladado para recibir una diálisis en el Hospital Arzobispo Loayza. Foto: Archivo GEC.

¿Cuánto cobraba Tongo por las regalías de sus canciones?

En el 2020, Tongo confesó que antes de la pandemia cobraba 300 mil soles por las regalías de sus temas; sin embargo, a raíz de que pidió el cambio dirigencial en la Asociación de Autores y Compositores (APDAYC) vio una disminución del monto total que le entregaban.

“A mí siempre me pagaban 300 mil soles de regalías. Ahora me han bajado por reclamar y decir que cambien de dirigentes”, expresó el fallecido intérprete nacional en una entrevista. En aquel tiempo, según indicó, pedía un adelanto de sus regalías pues quería seguir con el tratamiento de su enfermedad.

En septiembre de 2022, en una nota que la hicieron para ‘En Boca de Todos’, Tongo demostró lo orgullos que estaba de su hija Cinthia Gutiérrez, cuyo nombre artístico es Cint G, debido a que iba a lanzar una nueva versión de su exitoso tema ‘La Pituca’. Por ello, padre e hija se mostraron emotivos al cantarla juntos frente a cámaras.

El artista nacional apadrinó a su hija y no dudó en resaltar su talento de su hija, pero advirtió que ella debería compartir las regalías de su nueva canción. “Ese arreglo lo ha hecho ella misma y bueno, yo le he dicho que todas las regalías van a medias conmigo” , afirmó.

¿Qué hizo Tongo con el dinero de sus regalías?

Tongo confesó que todo el dinero que cobraba por sus regalías lo había invertido en su casa, ubicada en San Miguel, la cual está valorizada en casi 1 millón de soles. El dinero también lo usó en los últimos años en pagar su tratamiento contra la diabetes. “Yo he tenido mis buenos tiempos y cuando he ganado bien, invertí en mi casa, pero eso no quiere decir que tenga plata” , expresó el cantante.

(Foto: América TV)

¿Quién cobrará las regalías de Tongo tras su fallecimiento?

Muchas dudas sobre el destino de sus regalías han quedado tras el fallecimiento de Tongo; sin embargo, está más que claro que los encargados de recibir las regalías de los temas que creó serán sus herederos universales, es decir, sus hijos, quienes deberán de tener un acuerdo sobre el destino del dinero.

Tongo junto a su esposa Gladys Lupinta y sus siete hijos. (Foto: Instagram)