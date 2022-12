La esposa de Tongo, Gladys Lupinta contó a Trome que el popular y querido cantante logró pasar la noche, pues los médicos de la Unidad de Trauma Shock del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, ‘lo revivieron’ y que ahora están combatiendo la infección y estabilizando su presión para continuar con su recuperación.

Como se sabe, el intérprete de ‘La Pituca’, ingresó este 30 de diciembre, por emergencia al INEN con la presión baja y una severa infección como narró su esposa. También contó que hace 8 meses habían diagnosticado una enfermedad delicada por lo que hace 24 días fue sometido a una operación para extirparle un tumor que le estaba causando mucho dolor que combatía con morfina.

Gladys, buenos días ¿cómo sigue ‘Tongo’?

Buenos días, l os médicos me llamaron en la madrugada para decirme que en trauma shock lograron revivirlo y que una vez que lo estabilizaron ha pasado a otra área porque me dicen que tenía la presión muy baja, no sé si le han dado ataques, pero sí me dijo que lo ‘revivieron’. Ahora que están estabilizando su presión han empezado a combatir la infección con un antibiótico, pero su riñón solo acepta, por la insuficiencia renal que tiene, una vez al día este medicamento.

Es una buena noticia en medio de la crisis.

Sí, él es un luchador y se está aferrando a la vida, pero antes de esa llamada recibí la comunicación de otro doctor que me dijo que en los casos de los pacientes que están tan críticos daban la opción a los familiares de firmar un consentimiento para que ya no sufra, eso me dejó en shock, pero le respondí que no, que vamos a agotar todo lo que esté a nuestro alcance para que Abelardo salga de esto. Después me llamó otra persona, que dijo ser doctor, para decirme que iba a necesitar como 15 plaquetas de sangre, que ya había hablado con el banco de sangre, pero que ahí no tenían y se había comunicado con un laboratorio para que me vendan las plaquetas que tenían un costo de 670 soles. Ese dinero debía transferirlo a una cuenta, entonces le respondí que iba a acercarme a emergencia para coordinar con los médicos y me cortó la llamada. Esta persona me llamó 12 veces, pero después que le respondí ya no se comunicó conmigo, mi hija ha tomado captura del número porque ya averigüé, aquí, que esta forma no es como trabaja el hospital, creo que se trataba de un estafador.

Qué pena que la gente se quiera aprovechar de este momento, pero los fans de ‘Tongo’ le han dejado comentarios muy bonitos.

Se los agradezco y agradezo a todas las personas que están orando por él.

Mucha fuerza

Sí, no me he movido del hospital, aquí estoy con mis hijas, ellas se van turnando, solo me permiten una porque no pueden ingresar por el tema del Covid. Mi hija que vive fuera (en Alemania) también está al tanto de la salud de su papá y orando mucho. La verdad, que estos ocho meses que supimos de la enfermedad de mi esposo hemos llevado en silencio su proceso, pero Abelardo (ayer) insistió que te llame y estoy agradecida por cómo han informado este momento duro que estamos viviendo. Es buen síntoma que haya pasado la noche, quiere decir que ha luchado bastante, yo tengo fe que se va a recuperar, estoy mentalizada en eso.