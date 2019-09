Tongo sobre supuesta muerte que circula en redes sociales: "Quiero que sepan que todavía estoy vivo"

“Hay‘Tongo’ para rato”, expresó entre lágrimas el cantante Abelardo Gutiérrez, quien lamentó que en las redes sociales lo hayan dado por muerto debido a su delicado estado de salud.



“Quiero que sepan que todavía estoy vivo. Estoy enfermo, necesito dializarme y con urgencia, un trasplante de riñón porque sufro de insuficiencia renal, mis riñones funcionan solo al 9 %. Me descuidé, no tengo seguro médico, pues nunca pensé llegar a este extremo”, comentó Tongo, quien evitó dar declaraciones con respecto a su acalorada discusión con Magaly Medina.

Hace unos días, Magaly Medina y Tongo se enfrascaron en una pelea luego que el cantante pidiera que paren el juicio que tenía con un policía que lo denunció por tocamientos indebido a una de sus hijas hace unos años y por la que, según contó, es la causa de todos sus males y que hoy necesite diálisis y trasplante de riñón por la diabetes que padece.



Todo se inició cuando Tongo, luego de contar que se encuentra delicado de salud por la diabetes y el estrés al que ha estado expuesto por el juicio que se le sigue por acoso sexual, pidió que este se detenga lo que generó la indignación de Magaly Medina.



La 'Urraca' se molestó y le pidió a Tongo que no mezcle las cosas, pues todos estaban preocupados por su salud y él pidió a todo el Perú que lo ayuden porque necesitaba diálisis tres veces por semana y un trasplante de riñón.



Ante esto, Tongo se molestó y siguió vociferando que Magaly Medina defendía al policía que lo ha golpeado al punto de dejarlo sin dientes y con heridas en la cabeza. "Eso me ha enfermado más, pues".



"Magaly, ¿tú quieres hacer conmigo como hiciste con Ferrando, no? ¡Tú me quieres matar! Mátame entonces, eso es lo que quieres hacer. Con Ferrando hiciste igual, ahora quieres hacer conmigo eso", respondió Tongo antes de cortar la entrevista en vivo.