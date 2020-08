El cantante Toño Centella manifestó que es el nuevo soltero codiciado pues más de una dama le escribe para cortejarlo, tras anunciar su separación con Johana Rodríguez.

“Me escriben bastantes chicas, chiquillas me agregan, quieren venir a cuidarme a mi casa, me dicen: ‘papacito, cholito bello, mi amor, quisiera estar a tu lado’, pero a todas las amigas y señoras las trato con respeto porque soy un caballero”, manifestó Centella.

Debe sentirse halagado ante tanto elogio…

Sí, pero sé que también lo hacen porque saben que estoy soltero y tengo plata, pero yo tengo miedo de enamorarme o estar con una chiquilla. Una de 27 (años) para arriba puede ser.

¿No le ha cerrado las puertas al amor?

No, pero quiero mantenerme tranquilo y soltero todo este año. Me pagaron mal y tengo miedo que me vuelvan a engañar.

¿Cómo sigue de salud?

Gracias a Dios más tranquilo y bien. Son paciente asintomático pero estoy pendiente de todos mis medicamentos.