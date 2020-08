HACKERMAN. Toño Centella continúa con su novela y ahora muestra chats para demostrar que su esposa sí le fue infiel. Al respecto, la aludida afirma que se trata de una maniobra del cantante para no asumir gastos cuando se divorcien.

“El señor Antonio me hackeó mis redes sociales hace una semana, él quería pruebas”, afirma Johana Rodríguez. “Èl incluso le ha pagado a sus testigos, yo no le saqué la vuelta, no es como él dice”, menciona la esposa de Toño Centella.

“Mi número está a su nombre y lo sigue usando, yo no sé para qué busca tantas pruebas, él lo que está buscando es pruebas para que no me de lo que me tiene que dar. Yo le he dicho que no quiero nada”, indica Johana Rodríguez.

Por supuesto, Toño Centella niega que haya ursurpado identidad de su esposa en redes sociales e insiste en pintarse como la víctima de la relación. “Yo no quiero saber nada ella, es una mentirosa”, expresó en entrevista con Magaly Medina.

Esposa de Toño Centella lo acusa de hackearle las redes sociales (TROME)

