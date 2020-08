El cantante Toño Centella reapareció en el programa ‘Tengo algo que decirte’ para pedir disculpas por las imágenes que publicó en sus redes sociales donde se le ve cantando en un evento en el que había más de 25 personas que no respetaban los protocolos de seguridad.

Al respecto, Toño Centella indicó que las imágenes pertenecen a una reunión familiar y que fueron grabadas en junio, pese a que la cuarentena en nuestro país finalizó el pasado 1 de julio.

“Habrán habido unas 20 y 25 personas. Estoy pidiendo mil disculpas por haber cometido ese error por haber ido a ver a mi familia en el mes de julio. Lo colgué el domingo”, indicó Toño Centella.

“Yo no hice ninguna reunión. La reunión la hicieron ellos. Mi error fue haber ido a la casa de mi familia y publicar el video. Yo no he hecho ninguna fiesta privada ni ninguna fiesta Covid”, agregó.

Toño Centella, quien hasta hace unos días protagonizó varias portadas tras acusar a su esposa de infidelidad, indicó que está muy preocupado ya que su mamá Teresa Vásques (80) contrajo coronavirus.

‘‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo” , dijo el cantante.

