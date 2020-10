El cantante Toño Centella se encuentra vacacionando por las playas de Vichayito y aclaró que viajó solo porque está disfrutando de su soltería y todavía no piensa en rehacer su vida sentimental.

“Recibí la invitación de un amigo empresario, así que vine a relajarme al norte con sus paisajes y aprovechar mi soltería”, precisó Centella.

¿Ha viajado con alguna compañía en especial?

Solo. Estoy tranquilo y todavía no pienso en el amor. Mi hijo iba a venir conmigo al norte, pero al final no pudo. Quiero seguir soltero por un buen tiempo, pero eso sí, soltero, pero nunca solo.

Se encontró con Macarena Vélez en la playa y compartió una fotografía con ella… ¿Qué le pareció?

Una chica muy hermosa, guapa y humilde. Le dije para tomarnos una foto y aceptó gentilmente porque también me conoce. Solo me dijo: ‘Hay que tomarnos separaditos porque luego pueden hablar cosas’, así que todo normal. También me grabó un saludito con mucha alegría.

¿Ella estaba sola?

Con su mamá, a quien también saludé con mucho respeto.