Con “Más allá de Libido”, presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro de Lima, Toño Jaúregui quiso contar la historia del grupo que formó junto a Salim Vera y Manolo Hidalgo, y también, buscó plasmar sus propias vivencias que lo llevaron a elegir el camino de la música.

“Cuento cómo nace mi inspiración y las influencias que tuve en mi infancia, entre ellas, la primera vez que escucho a Los Beatles y la influencia musical que mi madre tuvo en mi vida. Todo esto tenía que formar parte del libro para explicar de cómo nace este sueño de ser músico y de tener una banda de rock”, dice Jaúregui.

Siempre que se escribe una autobiografía el autor debe desligarse de pudores, ¿te pasó lo mismo? Sí, eso es lo que me fue pasando, fui madurando y el libro fue evolucionando, por eso, me tomó bastante tiempo escribirlo porque tuve que hacer varias correcciones, especialmente reescribir varias partes. A medida que pasaban los años, mis sentimientos iban cambiando, se iban relajando un poco, mi visión de este viaje al pasado se iba concretando de una manera diferente a cómo lo había pensado inicialmente. Tuve que despojarme de muchos sentimientos para poder tener un análisis más parejo de lo vivido.

En las 268 páginas van a conocer mucho de tu vida, pero casi desde el inicio aparece Salim Vera ,

La idea de escribir el libro nace para que sepan la historia de Libido desde los orígenes, y allí está Salim y todos los demás integrantes.

Ya qué hablamos de Salim, algún episodio que consideres fue el más fuerte de su relación... Pues definitivamente los momentos de la separación, aquel momento en el que me citaron a la casa de Manolo (Hidalgo) y estaba Salim con cara de molesto para decirme que debía salir del grupo.

LA CRÍTICA

Pero no todo es bronca y conflictos en el libro. Nada que ver, llego a contar las historias de cómo me inspiré para poder hacer canciones como “3″, y “Como un perro” que han sido muy reconocidas por el público.

La crítica literaria siempre está ahí, ¿cómo la tomarás? Yo feliz de ser criticado en cualquiera de las posiciones, gracias a Dios he tenido la suerte de haber recibido buenos comentarios y de personajes importantes, no lectores, y eso es un halago, pero estoy preparado para todo.

¿ Al terminar el libro uno podrá afirmar que no hay vuelta atrás y que no habrá una reencuentro con Libido sobre los escenarios?

Yo lo he explicado, mi posición siempre es totalmente abierta, yo sí tuve la oportunidad de comunicarme con ellos, pero se produjeron situaciones que no estuvieron bajo mi control y que trataron de separarnos. Pero yo sigo para adelante, y si en algún momento se da la oportunidad de tener una nueva conversación yo estoy dispuesto a concretarla.

