Tony Rosado es acusado de meterle dos puñetazos a exintegrante de su agrupación | FOTOS

Tony Rosado se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta porque el exintegrante de su agrupación, Felipe Bracamonte (26) denunció que el cantante lo agredió físicamente la madrugada del último lunes, en el local ‘Yacumamá’.

“Fui parte de la delantera de su agrupación, pero renuncié en agosto de este año porque Tony Rosado me reclamó por unos uniformes que tengo. Eran unas prendas que me pertenecían cuando estuve en la agrupación y no las había devuelto”, sostuvo.

¿Qué te dijo o hizo el señor Rosado?

Comenzó a insultarme, amenazarme y tildarme de ratero. Antes de terminar su presentación, me llamó al costado del escenario, mentó la madre y tiró dos puñetazos en el rostro. No le respondí, porque es una persona mayor.

¿ Y por qué recién lo denuncias?

Porque deseo unas disculpas públicas y que la justicia determine el proceso que debe seguir.