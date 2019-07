Andrea Llosa sobre Tony Rosado: "Su mensaje me parece vulgar".

Andrea Llosa criticó el mensaje que envía Tony Rosado en sus conciertos y lo calificó de vulgar. Además, espera que ahora que la Fiscalía le abrió una investigación, cambie su discurso sobre el escenario.



“Me parece terrible, no hablo de las canciones, pero sí creo que él podría aprovechar el escenario para dar un mensaje de empoderamiento a las mujeres que lo siguen, pues lo que dice me parece atroz, les falta el respeto a las mujeres”, dijo la periodista.



Pero ahora ya no dice lisuras ni insulta en sus shows...

"Lógicamente, si la Fiscalía te está abriendo una investigación, tienes que cambiar. Nunca tan tonto, asumo que debe decir otras cosas (en sus shows)... pero en buena hora, pues todos tenemos derecho a cambiar. Como repito, no estoy hablando de las letras de las canciones, sino del mensaje, eso me parece vulgar. No sé si tendrá esposa, hijas, pero si tiene, qué vergüenza, qué pena", señaló.



De otro lado, anunció que su programa ‘Andrea’ arranca el martes 23, alas 8:30 de la noche, por ATV.



“Vamos a tocar temas que no tocamos en ‘Nunca más’, por ejemplo, el bullying, la ciberadicción, anorexia, no vamos a ver a agresores, porque ellos tienen un espacio bien ganado”, afirmó



El horario es complicado por la competencia...

Cuando me dijeron (que salían a las) 8:30 de la noche, quería salir corriendo, dije ‘se malearon’, pero también pensé ‘qué bueno que confíen’ y aquí estoy porque creo que es una alternativa diferente.