Ex animador de Tony Rosado que fue humillado no lo denuncia porque puede "atentar contra mi vida"

Tony Rosado sigue en el ojo de la tormenta. Después que el Ministerio Público le abrió investigación como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres por sus polémicas frases, el exanimador Yeison Aquino Rodas, a quien el cumbiambero llamó "burro de mie***", indicó que no lo denuncia porque puede tomar represalias contra su vida.

"(Tony Rosado siempre decía) que voy a ser un burro, que voy a tener la cabeza de piedra. Como es el dueño de la orquesta, se cree el mejor (...) Decía que me aguante, que todo era una broma. No es una broma estar mentándome la madre a cada rato y darme manazos. Allí nos agarramos a manos", contó el ex animador del 'Ruiseñor de la cumbia'.



Yeison Aquino Rodas recordó cuando Tony Rosado le escupió agua en la cara, por lo que no es la primera vez que sufría una agresión verbal y física.



El ex animador sostuvo que prefiere no denunciar a Tony Rosado porque su vida y la de su familia "corre peligro".



"Si yo le hago un juicio es como correr peligro con mi vida y la vida de mi familia porque el señor puede atentar contra nuestras vidas", concluyó Aquino sobre Tony Rosado.



Ex animador siente miedo de Tony Rosado. (Video: Válgame Dios)

CANCELARON CONCIERTO A TONY ROSADO

El concierto de Tony Rosado programado para el aniversario de Tarapoto fue cancelado, pero los organizadores denunciaron que el cantante se niega a devolver los 5 mil soles de adelanto que le dieron.



De acuerdo al diario Voces de esta ciudad, los organizadores comunicaron a Tony Rosado que su concierto fue cancelado y le habrían pedido la devolución del dinero que se le dio como adelanto, pero el cumbiambero se ha negado a hacerlo.



Hace unos días el municipio de Tarapoto anunció la relación de artistas que serán invitados para las actividades de los 237 años de fundación española de Tarapoto. Tony Rosado iba a presentarse el martes 20 de agosto.



La promotora que lo iba a contratar dijo en un comunicado que Tony Rosado no será incluido en el evento, por justificar el maltrato hacia la mujer.