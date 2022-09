Tony Succar tiene un nuevo motivo para celebrar el éxito de su carrera en la música. Su álbum “Live in Perú”, nominado al Grammy 2022 como “Mejor álbum tropical latino”, se encuentra ya en las plataformas de video en streaming más importantes del mundo.

“El estreno de “Live in Perú” en todas esas plataformas me emociona porque sé que este concierto va a llegar a miles de hogares y millones de personas. Especialmente aquí en Estados Unidos, en donde conviven muchas culturas, lo que ayudará a que nuestra música se siga expandiendo”, dice el reconocido músico y productor.

“Lo importante es que nosotros los artistas latinos, en el género tropical, o como quieran llamarlo, estamos unidos y haciendo proyectos independientes profesionales de alto nivel para que pueda seguir evolucionando el género y siempre se mantenga vigente”, precisa el dos veces ganador de los Latin Grammy.

Productor peruano feliz porque su álbum "Live in Perú" está en las principales plataformas de video en streaming.

“Live in Perú” reúne los grandes éxitos de su disco “Más de mí”, e incluye sus arreglos de pop latino de su proyecto “Unity: A latin tribute to Michael Jackson”. “Live in Perú, es una producción grabada en vivo por artistas como Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Gian Marco, Grupo 5, Daniela Darcourt y César Vega, acompañados de una orquesta de 35 músicos.

“Cada etapa de mi carrera ha sido importante, cada logro lo celebro porque siendo artista independiente, cuesta mucho esfuerzo realizar cada proyecto. Una de las cosas que me pone muy feliz es que la mayoría del talento involucrado son peruanos, músicos peruanos, ingenieros peruanos, etc. Cuando me dijeron para hacer este concierto en Perú, decidí involucrar lo más posible el talento local”, añade Tony.

“Estoy muy agradecido con todos los artistas que me apoyaron en esta producción, a todos los músicos, ingenieros, somos un manchón de gente. Lo que vivimos esa noche en Perú vivirá para siempre. Fue una noche mágica y estoy tan feliz de que la academia de grabación, los Grammys americanos, hayan nominado esta producción, y ahora el mundo entero va a poder disfrutar de este concierto en video ‘on demand’”, concluye diciendo.

