Tony Succar buscará llevarse su primer Grammy en la gala 2022 por su disco “Live in Peru”. Y es que el productor se convierte en el único peruano nominado en esta edición y lo hace en la categoría a Mejor Álbum Tropical Latino, donde competirá contra el cantautor panameño Rubén Blades, la agrupación de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, la cubana Aymée Nuviola y el salsero Gilberto Santa Rosa.

Días atrás, Tony Succar nos dijo en exclusiva que trabajaría un disco junto a su madre Mimy Succar. Y ahora, en esta entrevista, nos revela más detalles y fecha de estreno.

“El 10 de diciembre va a salir la canción de mi mamá, su primer sencillo oficial producido por mí, porque esta canción ya la tenía preparada hace dos años, y yo la iba a grabar con otra cantante, pero cuando salió mi mamá de ‘La Voz Senior’ y la vi dije “Esta canción tengo que dárselo a mi mamá, y ella tiene que ser la intérprete porque es su estilo”. Es una canción que se hizo muy famosa en la voz de Rey Ruiz que se llama “No me acostumbro”, que es una salsa de los 90, pero yo le he hecho una versión linda al estilo peruano, criollo, con influencia americana, una cosa loca.

¿Por qué eligió “No me acostumbro” para que sea la primera canción de su madre Mimy como cantante profesional?

Tony Succar le explica a TROME por qué eligió ese tema y que sea cantado por su mamá en su primer sencillo como cantante.

“Tiene una gran historia, Jorge Luis Piloto, que es un gran amigo y nosotros trabajamos mucho. Él estaba en mi casa un día, agarró la guitarra y me comenzó a contar anécdotas de su vida y me dijo: ‘Tony, ¿tú conoces esa canción No me acostumbro?’ Sucede que yo la escribí hace muchos años, y esta canción originalmente la había escrito en un vals peruano, y nunca se grabó así”.

Y es que Rey Ruíz la escuchó y quiso grabarla en salsa y así quedó. “Eso siempre se me quedó en la mente, y dije que sería interesante que como productor debía producir la canción como originalmente se creó y debía ser interpretado por una mujer criolla. Mi madre tiene esa voz y dije que esa canción era perfecto para ella. Es algo increíble y también hay otros temas que serán fuertes. Pero quiero establecer a mi madre con esta primera canción para que la gente oiga su nivel de interpretación y con este flow peruano que la identifica mucho”, sentenció Tony Succar a TROME.PE.