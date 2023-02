El Super Bowl 2023 se desarrollará el 12 de febrero y tiene, además del enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles ante los Kansas City Chiefs, una parafernalia única, entre la que se incluye su espectacular show de medio tiempo y el estreno de trailers de películas esperadas por la cartelera internacional.

Es sabido que el Super Bowl es conocido como una gran ventana para exponer trabajos del rubro de entretenimiento, lo que cuesta una inversión bastante importante, aunque los réditos económicos que puede dejar lo hacen más que justificado.

Por ejemplo, en el Super Bowl LVI, protagonizado por Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary J. Blige, tuvo alrededor de 103.4 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Uno de los momentos más tradicionales es el momento en que se proyectan los trailers de películas que están a punto de lanzarse en las diferentes salas del mundo.

El Super Bowl congrega una enorme cantidad de asistentes y telespectadores en todo el mundo (Foto: AFP)

¿QUÉ TRAILERS DE PELÍCULAS PODRÍAN SALIR EN EL SUPER BOWL 2023?

Una cinta que de todas maneras estará en el Super Bowl 2023 es The Flash, producción de Warner Bros protagonizada por Ezra Miller y que tiene en su reparto a Ben Affleck y Michael Keaton como sus versiones de Batman, según reveló de The Wrap.

La final del fútbol americano de la NFL del 12 de febrero significará el retorno de Warner Bros a los anuncios durante el evento.

También es posible que se devele el trailer de Fast X, de la saga Rápidos y Furiosos, así como uno de Transformers: Rise of the Beasts y además se especula con ver un adelanto de The Marvels.

¿CUÁL ES EL FAVORITO PARA GANAR EL SUPER BOWL 2023?

El sitio especializado FiveThirtyEight dio a conocer cuál es el equipo favorito para ganar el Super Bowl 2023 y se trata de los Kansas City Chiefs son los favoritos para llevarse el título sobre los Philadelphia Eagles.

Los Chiefs disputarán su tercer Super Bowl de los últimos cuatro años, después del título logrado en la temporada 2019 y el subcampeonato de 2020.

Patrick Mahomes, la estrella del equipo de Kansas, manifestó que dejará atrás su lesión de tobillo para estar en la final.

“Estoy bien. Es la semana de la final de la Conferencia Americana. Estoy listo para jugar”, señaló en conferencia de prensa.