A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez, compartió detalles del accidente de su auto que sufrió cuando un conductor chocó su vehículo. La conductora se mostró incómoda pero finalmente pudo solucionar la situación.

Tula Rodríguez contó que el accidente ocurrió a la altura del puente Pucusana cuando se encontraba junto a su pequeña hija. Afortunadamente no pasó a mayores.

“Me acaban de chocar. ¡Histérica! Una combio se me metió. Respiré vino la policía. Finalmente me ha dicho que lo disculpe, que no volverá a pasar. ¿Qué hago? Estoy con mis hijas. Le pido que manejen con cuidado. Espero que haya aprendido la lección”, indicó Tula Rodríguez.

Asimismo, la animadora precisó que, con ayuda de la Policía, pudieron solucionar el incidente, pidiéndole al conductor que por favor maneje con cuidado.

“Ya hemos hablado y hemos arreglado. Promete que vamos a manejar bien. Errar es de humanos. Se solucionó gracias a la Policía”, agregó Tula Rodríguez en su video de Instagram.

Tula Rodríguez preocupa a sus seguidores al contar que una combi le chocó de su auto - TROME