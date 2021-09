Magaly puso al descubierto a Tula Rodríguez por volverse a encontrar a su expareja Gino Barbieri en Estados Unidos, Miami. Sin embargo, la ‘urraca’ no los suelta y asegura que el exproductor se ha reunido también con personas de Chollywood, entre ellas su otra ex Cathy Sáenz.

En las imágenes difundidas en un nuevo avance del programa Magaly TV La Firme, se observa a Barbieri celebrando con un grupo de amigos, pero entre ellos está la popular ‘mamacha’, exproductora también de Esto es Guerra.

“Ex de Tula Rodríguez, Gino Barbieri, la hace de anfitrión con otras peruanas de Chollywood”, afirma la voz en off del programa de la ‘pelirroja’.

Gino Barbieri, expareja de Tula Rodríguez, también se habría encontrado con Cathy Sáenz en Miami

Tula Rodríguez fue sorprendida el último lunes luego que el programa de Magaly revelara de sus ‘saliditas’ con su expareja Barbieri, a un año del fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

La conductora de ‘En Boca de Todos’ viajó un día antes del encuentro a los Estados Unidos y a solo seis días del cumpleaños de su expareja de hace varios años.

¿GINO BARBIERI LE FUE INFIEL A TULA RODRÍGUEZ?

Tula Rodríguez mantuvo una relación con el exproductor Gino Barbieri, sin embargo, su romance no terminó para nada bien luego que la conductora descubriera que le era infiel con Cathy Sáenz, quien habría sido la manzana de la discordia de su relación.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees (entre risas asentó la cabeza). Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, dijo en aquel entonces.