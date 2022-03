El pasado 29 de marzo, Tula Rodríguez prometió frente a las cámaras de “En boca de todos” que se vestiría como vedette si es que la selección peruana le ganaba a Paraguay y aseguraba su pase al repechaje del Mundial Qatar 2022.

Es así que en la edición del hoy del magacín, la conductora apareció vestida con lentejuelas y plumas para deleitar a todos los presentes al ritmo de “Mujer latina” de Thalía.

Tras su show, la compañera de Maju Mantilla reconoció que se sentía bastante nerviosa; sin embargo, resaltó sentirse orgullosa de haber sido una vedette.

“Perdón chicos, las plumas y lentejuelas me han dado de comer toda mi vida. He sido bailarina a mucha honra, claro hoy estoy en base cuatro, no lo hago hace 20 años, es normal que me ponga nerviosa ahora”, comentó. “De verdad sí me pongo nerviosa, humanamente me pongo nerviosa”, añadió la conductora de televisión.

Luego que sus compañeros le pidieran que repita la presentación, Rodríguez bromeó con el hecho de que el productor tenía un fetiche con ella. “Señor productor usted tiene un fetiche conmigo, siempre me pide que baile. El productor Marco quiere que baile, baile y baile a cada rato”, comentó.

