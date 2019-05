Tula Rodríguez dedicó mensaje a su hija Valentina en medio de enfrentamiento legal con familia de Javier Carmona

Pese a los problemas legales de Tula Rodríguez con los hijos de Javier Carmona por los bienes del productor, la conductora de 'En Boca de Todos' dedicó un mensaje a su hija Valentina en su cuenta de Instagram.

"¡Estaré siempre cuidando tus pasos!", escribió Tula Rodríguez en su Instagram Stories con una imagen de su hija.



A través de Instagram, Tula Rodríguez también publicó una sesión de fotos que tuvo con Valentina.



"Tu eres mi mejor trabajo, hija mía. Puedes estar segura que tus papitos te amamos con todo nuestro ser. Eres una preciosa joya que Dios nos regaló para proteger, cuidar, guiar", escribió Tula Rodríguez en la imagen.



Tula Rodríguez dedicó mensaje a su hija. (Video: Instagram)

Tula Rodríguez se encuentra enfrentada con la familia de Javier Carmona después que la conductora iniciara un proceso legal para convertirse en la administradora de los bienes del ex empresario de TV, debido a su estado de salud.



Según el informe judicial, Tula Rodríguez presentó una demanda ante el Primer juzgado Permanente de Familia para que inicie un proceso de interdicción. Esto implica declarar a una persona incapaz de tomar decisiones porque no tiene capacidad de discernimiento.



En esta batalla legal, Tula Rodríguez exige ser ella quien administre todas las cuentas y los bienes de Javier Carmona, debido a los altos gastos que genera el cuidado de salud.



Sin embargo, Lucas Carmona, hijo de Javier Carmona, no está de acuerdo con esta situación y niega que su padre hubiese querido darle el poder a Tula Rodríguez.



La abogada de la familia Carmona, Martha Ñauis, explicó que los hijos del empresario se encuentran muy molestos debido a que la conductora solo va a visitar a su esposo durante 10 minutos y luego se retira.