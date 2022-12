Tula Rodríguez sorprendió al presentarse en una conferencia de prensa con la exconductora de ‘Estás en Todas’, Sheyla Rojas. Ambas anunciaron que animarán el especial ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ este 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo. Sin embargo, no descartaron ingresar al canal 9 en 2023.

“Uno tiene que estar donde quiere estar. Hoy estoy aquí sentada con ustedes, ya estoy adulta para que me metan presión de a dónde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasara, que nada se descarta en esta vida, va ser donde yo desee estar”, acotó la exconductora de En Boca de Todos.

En ese momento, una reportera le consultó si estaría dipuesta a ir al programa de Magaly Medina, una de sus principales críticas y quien la acusó de meterse en la relación de Gisela Valcárcel y su fallecido esposo, Javier Carmona. “Dios mío, no creo que eso pasara... he grabado alguna vez una nota paga Magaly, sin ningún problema, es más, ha habido un evento... ay no sé, he aprendido, no me hago drama con nada, pero estoy donde quiero estar”, dijo Tula Rodríguez.

TULA Y SHEYLA JUNTAS EN ATV

Sheyla Rojas y la exconductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, se presentaron en el noticiero de ATV la mañana de este lunes para anunciar que conducirán la ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, la misma que se emitirá este 31 de diciembre en medio de las celebraciones por el Año Nuevo.

Las estrellas de la farándula peruana no quisieron revelar si tienen planes a futuro para conducir un programa en ATV, aunque la rubia confirmó que tuvo una conversación con Ney Guerrero, productor del canal. “Lo que sí te voy a decir es que no cualquiera tiene mi número de teléfono y Ney lo tiene, hemos tenido una conversación muy linda”, indicó.

Por su parte, Tula Rodríguez le advirtió a la conductora de ATV Noticias que si llega a su canal para trabajar allí, ella no se retire. “Si yo vengo, tú no te vayas”, dijo a modo de broma. Sin embargo, no quiso confirmar su pase a canal 9.

“Juntas tenemos este proyecto (lo de Año Nuevo), pero es un día a vez, no sé qué vaya a pasar, pero lo que va pasar es bueno”, acotó.

