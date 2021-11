La conductora Tula Rodríguez confesó que está nerviosa porque después de dos años volverá a subirse a un escenario, esta vez amadrinando a la cantante folclórica Sarita Torres, quien también es conocida como ‘La faraona chelera’.

“Estoy feliz de volver a los escenarios, aunque un poco nerviosa por el tiempo que ha pasado (por la pandemia) y por todas las circunstancias que he vivido, pero como siempre voy a zapatear duro y hacer que el público se divierta. Estoy feliz y voy a presentar una gran sorpresa junto a Sarita”, dijo Tula quien cantará con Sarita Torres el tema ‘Cúrame la herida para volver a enamorarme’, este domingo 28 de noviembre en el Complejo Angaraes de Ate donde también se celebrará el cumpleaños de la joven cantante folclórica.

Por su parte, Sarita Torres contó que su tema ‘Cúrame la herida para volver a enamorarme’ le cae como anillo al dedo a la conductora de ‘En boca de todos’.

“Con Tula hemos estado practicando los pasitos de zapateo. Ella está un poco nerviosa porque luego de dos años se reencuentra con su público, pero sabe que es muy querida por mis seguidores. Vamos a dar una sorpresa al público con el tema ‘Cúrame la herida para volver a enamorarme’, que sin duda está escrito para ella”, dijo la cantante huancaína.

Tula piensa en abrir su OnlyFans: “Como en mi época de malcriada”

Tula Rodríguez sorprendió en la edición del programa “En Boca de Todos” de este jueves al revelar que está muy interesada en abrir su cuenta de OnlyFans, teniendo en cuenta los jugosos ingresos que podría generar.

“Yo quiero tener OnlyFans, yo me imagino que por Navidad me pondría una guirnalda, como en mi época de malcriada”, señaló la conductora de televisión mientras posaba para las cámaras.

Su interés por subir contenido en esta plataforma se dio luego de que Leslie Shaw señalara que podría ganar más de dos mil dólares mensuales. La cantante se animó incluso a darle algunos consejos para ganar suscriptores.

Tras escuchar las intenciones de Tula Rodríguez de debutar en esta plataforma, Gino Pesaressi también la animó a entrar al mundo OnlyFans, sin embargo, un ácido comentario desató las risas en el set. “He visto varios OnlyFans con abuelitas, así que Tula podrías aplicar”, señaló el ex chico reality.

La conductora de “EBDT” no se quedó callada y decidió defenderse. “Yo no soy abuela, pero te aseguro que voy a ser la abuelita más rica del Perú. A mí me interesa lo comercial, business son business (negocios son negocios)”, respondió.