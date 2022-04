LEVANTA SU VOZ DE PROTESTA. Tula Rodríguez expresó su malestar por el incremento del precio de los peajes. Según detalló, diariamente, ella gasta 13 soles solo en este pago.

“Yo me vengo hacia acá y me gastó S/, 6.50 S/ en un peaje y S/. 6.50 de retorno porque ha subido el peaje, lo van subiendo de a poco. Son 13 soles los que tengo que pagar solamente por peajes”, comentó en su programa ‘En boca de todos’.

La conductora reconoció que tal vez la economía de los peruanos no es la misma, pero recalcó que eso no significa que no sientan el impacto del alza de precios. “Imagínense los demás que tienen sueldos bajísimos”, agregó.

Tula Rodríguez sobre alza de peajes https://www.americatv.com.pe/

Tula Rodríguez: “Hay desabastecimiento y todo está caro”

Hace unos días, Tula Rodríguez también se refirió al incremento del costo de los productos de primera necesidad, esto mientras mostraba cómo organiza los alimentos para cocinar para su familia.

“(Esto es) Lo que yo estoy haciendo para poder asegurarme ahora que lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro”, señaló Tula Rodríguez.

