Felices y más enamorados que nunca. Así se lucieron la conductora Tula Rodríguez y su esposo Javier Carmona durante un concierto, donde evidenciaron el gran momento que atraviesan juntos.



“Ya tenemos 10 años de casados. ¿Cuál es el secreto? La confianza, respetar nuestros espacios. Se entiende que su trabajo es de una forma y el mío de otra. No hay presión de por qué estás así o por qué estás asá. El estar juntos no significa que uno no tenga su espacio o su libertad, eso es un poco de lo nuestro. Hay mucho respeto de ambas partes”, comentó Tula Rodríguez.

Asimismo, Tula Rodríguez no descartó la posibilidad de encargar su segundo bebé junto a Javier Carmona. “Ya soy mamá y mamacita. ¿Si deseo tener otro bebé? Si Dios quiere, será, y si no... ya tengo una hija, además, en mi familia hay tres hijos (de Carmona). Si Dios me hubiera mandado otro hijo, me hubiera gustado que sea mujercita, porque Valentina lo tiene loco (a Javier), entonces, para que lo tenga más loco”, refirió Tula.



Finalmente, Tula Rodríguez comentó que está contenta con la sintonía de ‘En boca de todos’.



“Una de las cosas que nos dijeron es que no miremos el rating, que estemos tranquilos y que nos divirtamos, y eso es lo que venimos haciendo. No estamos pensando en cifras ni nada. Si a Latina no le está yendo bien con sus nuevos programas, no sería ético de mi parte comentar algo de eso, también he tenido programas donde las cifras no me han acompañado, todo es una ruleta, pero gracias a Dios ‘En boca de todos’ está posicionado. Lo bueno es que haya trabajo para todos”, manifestó Tula Rodríguez.