Tula Rodríguez ha vuelto a revivir su polémico pasado con la familia de su fallecido esposo Javier Carmona. La conductora no pudo evitar romper en llanto durante la transmisión en vivo de ‘En Boca de Todos’ y fueron sus amigos quienes se acercaron para darle un extenso abrazo a raíz del escándalo que vive por la herencia del exgerente de televisión.

El doctor Tomás Angulo se encontraba analizando el comportamiento de Melissa Klug, Korina Rivadeneira y Tula Rodríguez cuando la conductora se sintió afectada por las palabras que decía el terapeuta de parejas.

“Un paso adelante chicas, la que sienta que en este momento necesita que le digan, te amo, te admiro, te quiero. Un paso adelante, la que necesite un anillo o un símbolo o un peluche de amor eterno ”, mencionaba el especialista.

Sin embargo, Tula Rodríguez pidió perdón por sentirse afligida al recordar el fallecimiento del padre de su hija y romper en llanto en pleno programa en vivo. Fue entonces cuando sus compañeros la abrazaron fuertemente.

“Lo que pasa es que es terapia y en la terapia a veces las emociones más fuertes tienen que salir, ¿sabes por qué se ha puesto así? Porque Tula es un ser humano, porque Tula realmente siente lo que siente, porque Tula necesita en estos momentos a sus compañeros, amigos, el aprecio de todas las personas que la siguen. Un abrazo todos”, acotó Tomás Angulo.

TULA PELEA CON HIJASTROS POR HERENCIA

Lucas y Tadeo Carmona, hijos de Javier Carmona, se pronunciaron sobre la controversia con Tula Rodríguez por la herencia que les dejó su padre. A través de un comunicado, que enviaron al programa de Magaly Medina, los jóvenes acusan a la conductora de dilatar los trámites para disponer de algunos bienes.

“ No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad , sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el respeto de todos. Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes y por sucesión intestada”, indica el documento, leído por Medina.