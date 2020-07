Tula Rodríguez celebró su cumpleaños número 43 en el programa ‘En boca de todos'. La conductora recibió el saludo de amigos y familiares, sin embargo, el más especial fue el de su hija Valentina que se pronunció a través de un video.

En las imágenes, Valentina le envía un cálido saludo a su madre en esta fecha especial y le expresa todos los sentimientos hacia ella y a su padre, Javier Carmona.

“Te prometo que voy a ser la persona que tú y mi papá siempre han querido”, se le escucha decir a la pequeña en el video que hizo derramar algunas lágrimas a Tula Rodríguez.

“No quiero llorar porque ella me ve. Ella me da el motor de vida. Es una niña buenísima, tiene un corazón hermoso. Es por la que vivo y me levanto todos los días. Haré de ella una gran mujer, es mi consigna de vida”, respondió la animadora.

Por otro lado, Maju Mantilla y Carloncho, sus compañeros de conducción, también le expresaron su cariño en el día de su cumpleaños.

Tula Rodríguez llora con saludo de su hija - TROME