Tula Rodríguez se confesó para América Espectáculos y pidió que dejen de inventar historias, tras unos presuntos rumores sobre su estado sentimental. “Hoy yo no tengo planes, no me interesa nadie como pareja. No la tengo, no la busco pero es impredescible, uno no sabe cuándo las cosas puedan pasar”, señaló la conductora.

Asimismo, aseguró que ‘viene en combo’, en referencia a su hija Valentina. “Tiene que ganársela, ay no sé, es que voy a pedir todo lo que es Javier entonces es un problema, me voy a quemar yo sola”, indicó.

La presentadora de En Boca de Todos aseguró que si alguna vez se llega a enamorar va ser muy ‘especial’. “Con lo que sea y con lo que tenga, mucho o poco, pero con que tenga un corazón grande es suficiente”, explicó sobre los requisitos que tendría que cumplir su próxima pareja.

En ese sentido, Tula Rodríguez no descartó volver a casar alguna vez. “A mí sí me gustaría, que si en algún momento eso pasara, apostar por el matrimonio porque yo quisiera eso para con mi hija”, reveló.

LA OPINIÓN DE VALENTINA

Según la conductora de televisión, su hija adolescente todavía no se imagina a su mamá con pareja. “Ella me ve hermosa, preciosa, inalcanzable... y cree que todo el mundo está detrás mío. Yo le digo ‘no mi amor’, eso no es así, no pasa por ahí”, indicó.

Finalmente pidió no inventar rumores sobre su situación sentimental. “Mi único consejo en buena onda es ‘no inventes con tu boca lo que tus ojos no ven’. Es muy fácil botar veneno y no sabes que hay detrás. Yo me dedico solo a mi hija y si en algún momento me vuelvo a enamorar, porque soy humana, porque soy mujer, será en el momento que toque”, agregó Tula Rodríguez.

TROME - Tula Rodríguez sobre posible pareja: “Pediría todo lo que es Javier... me voy a quemar sola”: