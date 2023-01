Tula Rodríguez movió el ‘totó’ y dejó ver parte de su prenda íntima cuando le pidió a Yahaira Plasencia que le mostrara, junto a Sheyla Rojas, cómo hace para que sus caderas tengan ese ritmo en cada presentación que ofrece tal como ocurrió durante la grabación del ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ para recibir el 2023.

MIRA ESTO: Año Nuevo 2023 en Trome: Karla Tarazona, Maritere Braschi, Melcochita y más dan sus mejores deseos

La exconductora del desaparecido programa ‘En boca de todos’ se contagió de la alegría de la ‘Patrona’ y después de hacer el conteo con El Gran Combo de Puerto Rico para darle la bienvenida al nuevo año, improvisó la coreografía demostrando que sigue teniendo ‘swing’. Además, recalcó que no desea ‘guerras’ con nadie.

“A todos les deseamos un feliz año 2023, lleno de muchas bendiciones y salud”, dijo Rodríguez en este especial que emitió ATV.

Luego, en un alto de la grabación, comentó, en forma general, que ya nada de lo que se diga en las redes sociales le afecta.

“Para qué irte peleando por la vida, yo no tengo ninguna guerra con nadie. Lo que quiero es salud, porque sin salud no se puede hacer nada, quiero estar bien conmigo, no quiero perder mi relación con el de arriba (Dios) y por supuesto quiero darle soporte y caminar de la mano de mi hija en primer lugar”, señaló.

En este ‘salsatón’ también participaron la Orquesta Bembé, Son Tentación, Antonio Cartagena, Brunella Torpoco, Lucía de la Cruz, Álvaro Rod y Paco Bazán quien acompañó a Tula y Sheyla en la conducción.

Este especial, emitido por ATV la noche del 31 de diciembre, arrancó a las 10.00 pm y tuvo una duración de cuatro horas. Trascendió que este programa ha marcado la pauta de las nuevas producciones que el canal hará durante este año y no se ha descartado contar con Tula Rodríguez y Sheyla Rojas como conductoras.

CARRERA DE VALIENTES

Después que hizo mover el ‘totó’ a Tula y Sheyla, Yahaira Plasencia habló de sus planes para este nuevo año.

Yahaira, se fue el 2022, ¿qué balance te deja?

Ha sido un año de aprendizaje, he crecido profesionalmente, estuve en tres premios importantes y un festival en Cali. Esta carrera no es fácil, es de valientes.

A pesar de las críticas sigues adelante...

Las críticas siempre se van a dar, pero uno se cae y se levanta porque tengo objetivos que alcanzar.

¿Y todo está bien con Sergio George?

Como te dije, sigo enfocada en alcanzar mis metas.