Tula Rodríguez dice orgullosa "soy una chola rica y sabrosa"

‘Siempre viví orgullosa de ser chola, de mi color’, dijo Tula Rodríguez , al referirse al comentario discriminatorio de un tuitero y afirmó que no le da importancia a este tipo de personas.

Alguien escribió un tuit afirmando que eres de ‘color chaufa’ y achorada por ser de El Agustino, ¿te molestó?

Ja, ja, ja. A mí me da risa en realidad. Nunca faltan los desadaptados, pero este es el mundo real.



Sin embargo, mucha gente salió en tu defensa.

Nunca me di por aludida, la ignorancia es atrevida...



Además, tú siempre has dicho que estás orgullosa de ser chola.

Siempre viví orgullosa de mi color y de ser chola, de mis raíces... porque soy una chola rica y sabrosa ja, ja, ja.





De otro lado, Tula Rodríguez afirmó que está sorprendida por el pase de Carlos Vílchez, ‘La Carlota’, a Latina, convirtiéndose en el flamante jale de ‘El wasap de JB’.

“Es raro porque grabamos la promoción (del programa) con él”, señaló Tula Rodríguez.



¿No sabes por qué tomó la decisión de dejar ‘En boca de todos’?

No, es mi pata, pero imagino que tendrá sus motivos.



Y regresó con Jorge Benavides.

Sí, pero no sé nada. No lo he llamado, no conversé con él.



¿Cuándo salen al aire o sigues de vacaciones?

No lo sé aún, ya me enteraré.



(M.Casas)

