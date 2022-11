Tula Rodríguez llamó la atención de sus admiradores luego de informar en su cuenta de Instagram que le dio una indigestión. La presentadora indicó que estaba mal mientras paseaba con sus familiares después de darse una pausa en televisión.

De acuerdo con su historia, ella comió de diversos platos durante su viaje fuera de Lima y no se percató que le podría afectar en su salud. “Por hacerme la graciosa, me fui a comer ayer buenazo, carnes, papitas y ensaladas y hasta postre y me cayó mal toda la noche” , señaló.

“Resultado, sopita de verduras y eso que estoy con filtro porque no saben cómo están mis ojeras. Antes comía todo y no me pasaba nada, no entiendo qué me está pasando, ¿son los años?, ¿son las canas? No sé ”, agregó.

Tula Rodríguez lamenta estar enferma

Tula Rodríguez y su emotiva despedida de ‘En boca de todos’

‘En boca de todos’ finalizó el pasado 28 de octubre con una triste despedida por parte de los conductores. Tula Rodríguez decidió escribir una carta en redes sociales para anunciar que volvería muy pronto a la televisión.

“Dios me dio la oportunidad de permanecer casi 5 años en este maravilloso programa #EnBocaDeTodos, que me permitió llegar todos los días a sus hogares, robarles una sonrisa y con su sintonía alegrar mi corazón. A través de diversas situaciones a lo largo estos años, que hicieron de mi una mujer más fuerte, luchadora y sensible”, dijo

“ Empezamos unas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso para replantearnos, iniciar nuevos retos... Nos volveremos a encontrar muy pronto estoy segura, porque trabajar es mi pasión”, finalizó

