En una entrevista a Trome, Tula Rodríguez se pronunció sobre la pelea mediática entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina, así como la relación que sostuvo con el fallecido Javier Carmona y supuestamente haber sido ‘la manzana de la discordia’ en el matrimonio de ‘La Señito’.

Como se recuerda, semanas atrás, la misma ‘urraca’ reveló que en conversación con Gisela, ella misma le dijo que Tula “le quitó” a Javier Carmona y que exactamente por ese testimonio es que la pelirroja siempre la defendió.

Ante esto, la conductora de ‘En Boca de Todos’ decidió pronunciarse y asegurar que su conciencia está tranquila porque tiene la versión de los hechos y que además no escucha o lee comentarios que no le suma.

“Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón. Nada más. Entonces, tienes la conciencia tranquila pues tú tienes tu verdad (...) Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su por qué. Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien a todos porque es lo que quiero también para mí ”, dijo.

Tula Rodríguez aseguró que como artista siempre va a estar expuesta, por lo que intenta hacer su vida “normal” para estar tranquila y sobre todo por su salud mental.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE TULA RODRÍGUEZ?

Durante su explosivo programa hace unas semanas, Magaly Medina aprovechó para recordarle a Gisela Valcárcel que la única vez que se sentaron a conversar fue para escuchar su versión sobre la supuesta infidelidad de Carmona con Tula Rodríguez.

“ Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, por eso es que además yo siempre la defendí de cada marido que le ponía los cachos . Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Ella me contó, la única vez que conversamos, y hay testigos de eso, me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, reveló la urraca indignada.