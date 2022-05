Tula Rodríguez decidió salir al frente para responderle a Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró en el programa “Magaly TV: La Firme” que la conductora de “En Boca de Todos” quiere quedarse con las propiedades de los hijos que ella tuvo con el gerente televisivo, Lucas y Tadeo.

La exvedette se tomó unos minutos al inicio del espacio que conduce junto a Maju Mantilla, Gino Pesaressi y Ricardo Rondón y que se emite por América Televisión para desmentir lo dicho por la madre de los hijos mayores de su difunto esposo y dar su versión sobre lo que sucede.

“Lamentablemente hoy, para mí, no es un inicio (de programa) normal porque ayer(lunes) se dieron noticias o una información completamente falsa que altera la tranquilidad de mi hogar, de mi casa, de mi familia, principalmente de mi hija Valentina”, inició diciendo.

“Hoy soy portada de los diarios por algo que yo no busqué, portadas en las que me dejan completamente mal parada y por supuesto yo, teniendo un programa, creo que sí estoy en la obligación que si el tema fue público, pues públicamente también tengo que aclarar, porque creo que mi familia se lo merece”, agregó.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra https://www.americatv.com.pe/noticias/

“Anoche, en el programa de Magaly Medina hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad (en referencia a Paola Bisso). Ayer se quiso dar a entender o se habló que yo me quiero quedar o que me estoy quedando con propiedades que no me corresponden”, indicó.

“Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no vivo allí, yo no utilizo ninguna chacra yo no estoy trabajando ni ganando dinero con ninguna chacra. Eso está manejándose exactamente igual que cuando mi esposo partió”, precisó.

“Son dos propiedades donde la posesión lo tiene sus hijos (de Javier Carmona), donde ellos están viviendo, las están utilizando, y yo lo celebro y no me opongo, al contrario (...) Se está hablando que yo estoy pidiendo en 50% de la propiedad y es falso, ¡100% falso! Yo no estoy pidiendo quedarme con eso”, aclaró.

“A veces hablamos sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio, peleándome para quedarme con una propiedad que al 100% no me correspondería, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija a que ella renuncie; así yo quiera, así ella quiera, es ilegal que yo quiera hacer renunciar a mi hija. Eso no lo determino yo, lo determina el juez quien ampara lo que a ella le corresponde legalmente. Así ella quiera tener un acto de amor y decir que mis hermanos lo usen, lo que se hereda es irrenunciable y me afecta mucho que se quiera vender que yo me quiero quedar con propiedades”, dijo.

TULA ASEGURA QUE NO AGARRÓ DINERO DE JAVIER CARMONA

En ese sentido, Tula recordó que “yo trabajo desde los 15 años y cuando yo entré a un matrimonio -y aunque suene soberbia lo voy a decir- yo entré con un patrimonio importante (...) Yo no entré con una ni con dos propiedades, yo entre con más mías de mi esfuerzo, de mi trabajo”.

Asimismo, precisó que “las propiedades de las que ayer se hablaron están completamente saneadas, donde no se debe nada, donde ahí están viviendo los hermanos de mis hija. En cambio, Valentina y yo vivimos en una propiedad que hasta el día de hoy estoy pagando. Ella y yo tenemos un techo que yo cubro sola porque es lo que me ha tocado vivir y lo pago mensual”.

“Yo trabajo, a mi nadie me regala la plata, a mi nadie me cambio el estatus social, porque eso es algo que nunca me ha interesado. Soy una mujer auténtica y real”, manifestó y señaló que todas las situaciones que vivieron en el ámbito familiar cuando Javier Carmona cayó enfermo dejaron muy “afectado” en entorno familiar.

“Hace mas o menos 5 años atrás nos tocó a Valentina y a la familia de mi esposo vivir situaciones muy difíciles, que estoy segura todos hemos quedado muy afectados, pero hay una menor de edad que es la mas afectada porque ella también perdió un papá, porque no tienen idea lo que a mi me ha costado tener la calma que hoy estábamos teniendo: terapias trabajo constante”, expresó

Rodríguez también se refirió a lo dicho por Paola Bisso sobre que “abandonó” a Carmona en una casa de reposo. “Yo no soy una santa, no pretendo ponerme una aureola (...) He cometido muchos errores y seguramente el de arriba se encargar, pero cuando veo afectada a mi hija, no puedo más. Los dos años tres meses que mi esposo estuvo paralizado no saben el dolor que me causa cuando dicen que yo lo abandoné o no lo cuide (...) Yo tuve el privilegio de que él muriera en mis brazos”, indicó.

“Cuando se pone en tela de juicio eso que me ha tocado vivir con mi hija de verdad me duele porque se habla tanto, se especula tanto de ambiciones, que yo me quiero quedar con cosas... Yo trabajo, yo tengo un sueldo decente yo me saco la mugre trabajando, ustedes a mi no me ven de fiesta, ni de juerga, ni de nada y lo digo porque en el programa hacemos muchas bromas (...) Yo he tenido incluso que renunciar a mi ámbito de mujer para ser 100% y estas cosas derrumban a mi hija”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza y su reacción cuando muestran su fotografía sin maquillaje

Muestran fotos de Janet Barboza sin maquillaje https://www.americatv.com.pe/noticias/