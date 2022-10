TENSO MOMENTO. Tula Rodríguez y el doctor Tomás Angulo protagonizaron un fuerte enfrentamiento EN VIVO hace unos días en En Boca de Todos, cuando el terapetua visitó el programa del mediodía para hablar con Pamela Franco sobre su relación con Christian Domínguez, quienes están a punto de cumplir tres años de romance.

“Según la ciencia, hasta cuatro veces puedes amar”, dijo el dr. Angulo, desatando la reacción de Tula: “¡Qué ciencia!”. “Déjame hablar mamita, sino también hablo de tu historial y vas a salir perdiendo” , respondió.

En ese momento, la conductora de EBDT se molestó y le increpó a su invitado. “No, un momentito, yo sí puedo hablar de mi historial, yo me casé una sola vez y nunca me divorcié, enviudé. Yo no he fracasado en varios matrimonios como tú comprenderas” , dijo la exvedette indignada.

En terapetua le recomendó que no se tome el tema tan a pecho y le pidió que se calme. “Regúlate, que el especialista acá soy yo ”, dijo desatando nuevamente la incomodidad de la presentadora. “Pero acá la conductora soy yo, la pregunta es ¿cuántos divorcios tiene usted?”, respondió, mientras que el dr Angulo le pidió que lo deje hablar.

“¿Pero cuántos vas? Tomás, el programa no es tuyo, ¿cuántos fracasos matrimoniales vas?”, le replicó Tula. “Déjame hablar un poquito, según la ciencia, hasta cuatro veces puedes amar. Yo he amado varias veces, en convivencias, en matrimonios, he dado lo mejor, pero nunca he salido en una cámara y han hablado mal de mí, nunca” , dijo el terapeuta.

Tula Rodríguez aseguró que su respuesta no tenía nada que ver con el tema de los matrimonios y el especialista aseguró que durante varios años han hablado del historial de Christian Domínguez. “ Tomás, para empezar, vamos a relajarnos un poco. La conductora del programa soy yo y la que lleva el programa en este momento soy yo. Si tú le estás diciendo a Pamela que tenga cuidado con los tres años, ella ya va llegar a los tres años y si quiere, puede llegar a más, no se le puede seguir acusando” , acotó.

Finalmente, el doctor Angulo aseguró que nunca acusó a Pamela Franco, sino que solo le hizo una pregunta y dio su opinión.

