QUÉ FUERTE. La hija de Tula Rodríguez y el fallecido gerente de televisión, Javier Carmona, no titubeó en exponer y encarar a una supuesta seguidora de sus redes sociales, quien le envió un insultante mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Eres mongolita o así eres? Tienes la cara medio extraña”, fue el comentario que recibió la adolescente, quien le hizo una captura de pantalla al texto y lo compartió en sus historias de IG, con un reflexivo mensaje en el que pidió más respeto a sus fanáticos.

“Miren lo que me pone esta señora, que es mamá y tiene familia. Yo puedo entender todo tipo de comentarios, la verdad no me afectan, pero me da pena por su hermosa hijita, que tenga una mamá que insulte a otra niña casi de la misma edad que su propia hija”, escribió la primogénita de la conductora de En Boca de Todos.

TULA LAMENTA FALTA DE RESPETO

Por su parte, Tula Rodríguez fue consultada sobre lo sucedido por un reportero del programa ‘Estás en Todas’ y aseguró que aunque su engreida es muy dilce, tiene un carácter fuerte y no dudará en hacerle frente a sus haters. “Las redes sociales están hechas para hacer contenido, para reirnos, para todo, pero tenemos que parar la mano. Si pedimos respeto entre nosotras, no podemos estar insultando de esa manera”, acotó indignada.

En ese sentido recomendó a sus fanáticos que si se encuentran con alguien que ‘no les gusta’, pasen de largo. “No te quedes insultando, que en lugar de insultar y afectar a la persona, habla más de lo que la persona tiene dentro. Tenemos que empezar a respetar” , indicó.

Tula Rodríguez se disgusta con usuaria

MUJER LE PIDE DISCULPAS A LA HIJA DE TULA

Hace unos días, Tula Rodríguez usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de orgullo para con su hija por la reacción que tuvo al ser insultada. Además, reveló que la mujer que intentó humillarla le pidió disculpas.

“Quiero agradecer todo el apoyo y cariño que le tienen a mi @valeperuoficial ❤️Les quiero contar: Orgullosísima de mi hija ! La persona que la calificó en sus redes sociales, le pidió disculpas. Mi hija la disculpó y pidió la bendición de Dios en su corazón. Valentina me ha demostrado madurez, buen juicio, sensatez a sus 13 añitos. Definitivamente , los hijos nos dan lecciones de vida .Te amo, Vale!”, escribió la conductora.

