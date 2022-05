Tula Rodríguez y la vez que confesó que se embarazó sin sentir amor por Javier Carmona

La conductora de TV, Tula Rodríguez, se encuentra en medio de la polémica luego que Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, saliera en ‘Magaly TV: La Firme’ para acusarla de querer quedarse con las propiedades de los hijos de ella y el gerente televisivo, Lucas y Tadeo.

“Tula se pasa, quiere 50% de nuestro departamento. (…) Ellos tienen el departamento donde ellos viven y algo más, una chacrita de tomates”, señaló indignada.

Ante ello, Tula Rodríguez salió al frente para negar lo dicho y afirmó que no tiene ninguna intención de quedarse con las propiedades mencionadas.

“Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no vivo allí, yo no utilizo ninguna chacra yo no estoy trabajando ni ganando dinero con ninguna chacra. Eso está manejándose exactamente igual que cuando mi esposo partió”, precisó.

Tula Rodríguez confesó que se embarazó sin sentir amor por Javier Carmona

En el 2012, Tula Rodríguez brindó una entrevista al desaparecido programa ‘Amor, Amor, Amor’ de Rodrigo González, donde reveló que no sintió amor por Javier Carmona desde el primer día y que –incluso- quedó embarazada sin estarlo.

“El primer día yo no me enamoré de él. Es más, yo salí embarazada sin estar enamorada. Al inicio no decía: ‘Es el amor de mi vida’. Teníamos pocos meses de relación . Nosotros tenemos cuatro años y nuestra hija tres. Saquen su cuenta”, indicó.

