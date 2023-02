En redes sociales, Tula Rodríguez reveló que cada vez que sale con su hija, Valentina Carmona, terminan por ir a ver libros. La misma conductora explicó que su engreída disfruta de la lectura y que cuando tiene la oportunidad compra nuevos títulos.

No obstante, Tula se mostró sorprendida por el precio del libro que eligió. “No hay salida en la que esta niña no me lleve a ver libros. ¡Dios mío!, ya se adueñó de uno. ¡Cuesta 95 soles”, le dijo.

Además, le preguntó a su hija si estaba enamorada, ya que los libros que quería tenían títulos relacionados al amor, pero eso fue descartado por la joven. “No, me los han recomendado”, manifestó.

¿Cuántos años tiene Valentina hija de Tula?

Tula Rodríguez tuvo una hija con Javier Carmona, la adolescente tiene actualmente 14 años de edad y es muy activa en redes sociales.

Su último cumpleaños se celebró en una íntima fiesta privada, la misma conductora reveló que su pequeña le pidió llamar uno a uno a sus invitados. “Me hubiera encantando grabar detalles, pero cuando la reunión es íntima y privada no se graba (...) faltaron dos personitas que hubiera sido lindo que vengan, pero a veces hay cosas que no se pueden”, dijo en noviembre del año pasado.

