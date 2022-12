La vida de Tula Rodríguez desde hace cinco años ha sido un vaivén de emociones bonitas y otras tristes que la curtieron y la hicieron más fuerte. Ahora está lejos de la conducción, pero su público sigue alentándola en las redes sociales y espera verla enamorada , sin embargo ella tiene las cosas claras, aún está sanando y tal vez podría darse una oportunidad en el amor este año que viene. Eso sí, remarca que prefiere el ‘producto nacional’ y no acepta ‘colágeno’, y quien sea el protagonista del segundo ‘clic’ tendría que ‘desarmarla’.

Tula, este año te quedaste fuera de la TV, pero fueron cinco años que marcaron tu vida...

Sí, y tengo mucho agradecimiento porque es un lujo tener cinco años de trabajo ininterrumpido. En este tiempo he pasado todos mis procesos, los buenos y los malos, entré cuando mi hija estaba chiquita y ahora ya es una señorita. Entré casada y salí viuda; entre con mamá y hoy ya no la tengo, me ha pasado de todo ahí (en el programa ‘En boca de todos’), pero tengo que agradecerle mucho a la productora Pro TV y a América Televisión por los cinco años que me dieron trabajo. Hoy por hoy soy una artista libre, estoy tratando de ubicarme, pensé que no iba a trabajar para dedicarme a mi casa unos meses, pero se extraña y apareció la propuesta de conducir el Salsatón de Radiomar y ATV que se emitirá este 31 por ATV.

Entraste a Canal 9 como si fuera tu casa...

No me vas a creer, pero al principio, cuando me dijeron que iba a reunirme con Ney (Guerrero) aquí, pensé: ‘Pero yo soy de América’, ya luego caí en la cuenta de que desde octubre ya no estoy en el canal. Confieso que hace años no entraba a ATV y ver a Jorge Benavides, quien ha sido mi jefe muchos años, me ganó la emoción y los fui a saludar a todos.

¿La comicidad con Jorge no está descartada?

No, pero también tengo que ser real, no es que tenga la propuesta y tampoco la intención, no porque me parezca mala, porque a Jorge Benavides lo amo, respeto y adoro, pero solo fue un saludo con mis compañeros y me emocioné, solo los visité y vine por este proyecto musical, porque soy música, porque la música me da....

¡Colágeno!

Así es, lo que no tengo, ja, ja, ja.

¿Y por qué te fastidian tanto con Marco Díaz (productor de ‘En boca de todos’)?

Porque lo fastidio y digo que es mi esposo, pero es mi amigo, no tengo ninguna relación sentimental.

En las redes sociales mucha gente ha creído ese romance...

Sí, pero en el medio todos saben que no hay nada. Creo que, en el fondo, el público quiere verme enamorada, pero no es algo que lo tengo como prioridad. Creo que el 2023 seré más mujer, pero necesitaba un tiempo para procesar todos mis dolores, penas y tristezas.

¿Tu corazón no está cerrado al amor?

No, pero tampoco está abierto para ver quién venga, eso pasa sin buscarlo, sé que tampoco me va tocar la puerta. Sin embargo, no creo que tenga que ir a buscarlo a la calle. Hoy no me veo agarrada de la mano de alguien, pero si pasara tendría que ser alguien que me desarme y eso no lo he vuelto a sentir, y hasta que eso no lo vuelva a sentir creo que no podría decir que estoy enamorada.

Tula Rodríguez dice que en los cinco años que estuvo en la conducción de 'En boca de todos' le tocó vivir momentos buenos y tristes. (Foto: Difusión)

Hasta se especuló que habías vuelto con tu ex Gino cuando te vieron en Miami con él...

Y nuevamente me voy para allá. Yo a él lo quiero mucho porque ha sido parte de mi vida en algún momento, pero eso es amistad.

¿No hay un segundo clic?

Mira, cuando una se separa de su pareja es porque el amor se acabó o pasaron equis cosas. En mi caso yo estaba tan enamorada que cuando él (Javier Carmona) partió yo seguía enamorada, por eso digo que, para volverme a enamorar falta, al menos hasta hoy, pero no sé mañana.

¿Javier fue el compañero de tu vida?

Así es, con quien pensé envejecer, pero él ya no está. Además, también perdí a mi madre.

¿Aún estás en el proceso de la aceptación?

Es que recién estoy empezando a sanar. Mi psicóloga me dijo que son 24 meses -que ya los pasé hace rato- para que tú puedas aceptar que ya no está y creo que ya estoy en ese camino.

PRODUCTO NACIONAL

Qué bueno...

Sí, porque antes no hubiera podido decir ‘ese chico está guapo’ o ‘qué interesante se ve’ porque ni me salía. Ahora, al menos, no es que voltee, pero puedo apreciar la belleza masculina porque antes no lo hacía, pero en este momento no hay nadie que te diga: ‘Ese es’. Además, tengo una responsabilidad con una niña que tengo que formar y no quiero perderme ninguno de sus procesos. Ya la veo más afiatada, más tranquila, más segura y clara de que su papá partió. Una vez que sienta que ella ya está, yo podré pensar en mí. Mientras tanto vivo para ella.

¿Y durante este tiempo no te han ‘tirado maicito’, una llamada, un mensajito?

Sí y no, en algunos casos no me he dado cuenta y en algunos casos no he respondido. Alguien que entre, pobre, va tener una chambaza porque yo vengo en combo y nadie va a ocupar el lugar de él, quien venga tiene que hacerlo para sumar.

¿Tal vez sea un extranjero el que llegue a tu vida?

No, yo soy producto nacional.

¿Y en el plano laboral el próximo año protagonizas una telenovela de Michelle Alexander?

Sí, pero también hay otras propuestas, quiero actuar sin dejar de conducir.

¿Volverás a América?

Hasta hoy, no, pero mañana no sé.

¿Es por un tema económico?

No va por un tema económico, el dinero es importante, pero lo que haré es lo que deseo y con lo que me siento cómoda.