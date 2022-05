Said Palao y Alejandra Baigorria conforman una de las parejas más sonadas de los últimos años en el mundo de la farándula. Tras casi dos años de romance, se ha hablado de un posible matrimonio, hecho que la chica reality no ha descartado.

En una reciente declaración para América Espectáculos, Alejandra Baigorria reafirmó que le gustaría casarse y tener hijos; sin embargo, desmintió que Said Palao le haya pedido la mano en estas últimas semanas.

“No, para nada. Si tuviera mi anillo estaría así (exhibiéndolo) por todos lados. Nada que ver. Por ahora estamos bien, estamos en proceso de crecimiento. Este año hay miles de proyectos”, contó Baigorria.

“Este año el va a viajar por Judo a los Bolivarianos, yo estoy por ahí con varias sorpresas que van a ir viendo”, agregó la exchica reality, quien actualmente ha superado una fuerte lesión en la pierna.

Alejandra Baigorria niega pedida de mano en secreto

Por otro lado, la popular ‘combatiente’ también aprovechó para contar que en julio próximo estaría planeando realizar un viaje al lado de Said Palao y su hija, a quien le guarda un gran cariño.

“Ella es súper linda, es tranquila, una niña que se porta súper bien y con Said se porta bien. Siempre me están molestando los dos, nos reímos y Said muere por llevarla a Disney, es un sueño que tiene. Esperemos que sea pronto, ahí vamos a hacer ese viaje bonito”, precisó.

